В России войной теперь угрожают и Франции 22 1.03.2022, 16:23

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Дмитрий Медведев

Так Москва реагирует на европейские санкции, о которых ее предупреждали заранее.

После того как Франция пригрозила России экономической войной из-за ситуации в Украине, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Парижу реальной войной. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", — написал Медведев.

Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 1, 2022

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