закрыть
1 марта 2022, вторник, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России войной теперь угрожают и Франции

22
  • 1.03.2022, 16:23
  • 11,886
В России войной теперь угрожают и Франции
Дмитрий Медведев

Так Москва реагирует на европейские санкции, о которых ее предупреждали заранее.

После того как Франция пригрозила России экономической войной из-за ситуации в Украине, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Парижу реальной войной. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", — написал Медведев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип