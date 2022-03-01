В России войной теперь угрожают и Франции

В России войной теперь угрожают и Франции22
- 1.03.2022, 16:23
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Так Москва реагирует на европейские санкции, о которых ее предупреждали заранее.
После того как Франция пригрозила России экономической войной из-за ситуации в Украине, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Парижу реальной войной. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".
"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", — написал Медведев.
Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 1, 2022