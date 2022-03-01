Путин в бессильной ярости и злости 10 Борисла Береза

1.03.2022, 16:46

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Борислав Береза

Он проигрывает войну.

Сначала Путин хотел нас быстро захватить. Не получилось. Теперь он хочет нас уничтожить. Не получится

Потом он захочет избежать ответственности за все совершенное. Надо будет не дать ему такой возможности. В любом случае, в истории России появилась новая позорная страница — проигранная война с Украиной. Потому что войну они уже проиграли. И Путин это понимает. Вот и бесится.

То, что сейчас происходит — это уже не только война за наше будущее. Нет, это еще и война за уничтожение России, которую начал сам Путин. И он проигрывает войну. Весь мир объединился против него. Он уже принес России санкции, обвал экономики, отключение от SWIFT, ограничение в возможности использования западных технологий и исключения из международных организаций, рост цен и обвал рубля. А еще принес смерть в РФ. Ведь матери будут хоронить своих детей, которых Путин послал воевать в Украину. Их уже тысячи. А будут десятки тысяч. Значительно больше, чем для СССР во времена Афганистана. Россия превращается в государство-изгой. И это заслуга того же Путина.

Но будет нечестно не сказать о других его заслугах. Украина должна ему сказать спасибо. И я объясню за что. Из-за действий Путина в 2014 году Украина начала менять свое отношение к РФ. Из государства со старыми русофильскими традициями Украина перешла к антироссийским предпочтениям. Именно аннексия Крыма и оккупация Донбасса поспособствовали этому. А ещё мы начали по-настоящему ценить и любить Украину. Мы научились ее защищать. И мы вырастили свою армию, которая закалилась в войне с российскими наемниками и оккупантами. Вот так Путин изменил вектор Украины.

А теперь нас уже готовы принимать в Евросоюз. Могу сказать, что если бы не вторжение РФ в Украину, то это бы еще не скоро произошло. Разговоры бы шли, но сам процесс… А теперь мы в полушаге от вступления. Изменилась даже та часть населения, которая еще недавно была за «обнимашки с РФ». Теперь даже для них Россия однозначно враг. Манкурты есть, но их так мало, что они просто стали маргинальными отбросами и на общие настроения уже не влияют. За это все Путин должен сказать спасибо сам себе. В общем, если у человека в голове бред, то и действует он так же бредово. И все у него получается наоборот. Как сейчас у Путина.

Мы боремся сейчас за свое право жить в независимой и свободной Украине. Платим за это своими жизнями и здоровьем, своими домами и привычным ритмом жизни. Мы будем жить на нашей, данной нам Богом, земле. Это наше право и наше желание. И мы уже показали, что умеем побеждать тех, кто во много раз превосходит нас по количественному, военному и финансовому потенциалу. Мы не дали Путину реализовать блицкриг. Мы жжем его технику и крошим его войска. Мы сбиваем пачками его вертолёты и самолёты. А он в ответ, как последний трус обстреливает ракетами детские садики и роддомы, жилые кварталы и центральные площади наших городов. Он делает это в бессильной ярости и злости, с маниакальным копированием того, что делал Гитлер.

В любом случае мы выстоим и победим. А Путин… Он закончит, как Гитлер. В лучшем для него случае. Но я бы предпочёл суд. Вроде того, что прошёл в Нюрнберге с 1945 по 1946 год. И очень бы хотелось увидеть на нем Лаврова, Медведева, Захарову, Скабееву, Соловьева, Терешкову и всех остальных, кто все эти годы разжигал пожар войны. И надеюсь, что их ждет заслуженный приговор. Потому что эти преступники должны быть наказаны. Так и будет. А пока надо сберечь, как можно больше жизней наших граждан. С верой в ЗСУ, в себя и в Украину. У нас просто нет права не победить. Поэтому будем побеждать. Вместе. Слава Украине!

Борислав Береза, «Фейсбук»

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