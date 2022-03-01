«В белорусской армии есть офицеры, которые против войны» 1.03.2022, 17:18

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Генералы пребывают в легком шоке.

Итак, белорусские ССО зашли в Украину, по сообщениям Вооруженных сил Украины, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Очевидно, что синепал понимает всю трагичность ситуации для себя. Воевать на бумаге – это немного не тоже самое, что в реальности. Поэтому пытался максимально затянуть время. А потом еще и расширенный Совбез собрал, чтобы побольше людей замазать в крови.

Кремлю экстренно требуется любая маломальская победа, чтобы начать хоть что-то рассказывать с экранов телевизоров, кроме «потерь нет». А для этого нужно мясо. Белорусское тоже подойдет. Извините за грубость.

Белорусские генералы пребывают в легком шоке. Многие активно бухают. Подходы к Чернигову, как говорит мэр города, заминированы. Именно к этому городу выдвигаются белорусские солдаты. Более того, мэр Чернигова, который вчера обратился к белорусам, сегодня объявил расценки за подбитую технику (от 5 до 8 тысяч долларов) и убитых солдат (300 долларов). Россия, к слову, семьям убитых солдат перечисляет по 11 тысяч российских рублей (50 долларов по курсу. Или сколько там?).

Кроме того, по данным Ника, данные всех ССОшников, которые примут участие в операции, будут оперативно переданы в распоряжение украинских Вооруженных Сил. Да, в белорусской армии есть офицеры, которые против войны.

Теперь выбор у белорусских вояк простой: или сдаться, или вечная жизнь в страхе, что за тобой придут украинцы. А они придут. Выбор так себе, но другого эти товарищи себе не оставили еще в 2020 году, когда вместо того, чтобы встать на сторону народа, стреляли в затылок мирным жителям.

Это с одной стороны. С другой, это значит, что на охрану шатающего режима станет на несколько тысяч живой силы меньше. Тем более, что совсем скоро Путину понадобится и ОМОН, и другие подразделения. Беларусы неотчаивайтесь и копите силы. Форточка для изменений в стране появится.

Беларусь вступила в новое измерение. К сожалению. К нашему с вами позору, который придется смывать.

Теперь дела тех, кто воюет за Украину должны быть громче тех, кто воюет против. Рассказывайте про белорусов в добробатах. Приводите примеры успешных операций. Думайте над тем, что сделать в Беларуси. Дела сейчас важнее слов.

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