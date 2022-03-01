Дипломаты десятков стран бойкотировали выступление Лаврова в зале Совета ООН

Дипломаты десятков стран бойкотировали выступление Лаврова в зале Совета ООН16
- 1.03.2022, 17:25
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Они встали к главе МИД РФ спиной.
Дипломаты ряда стран покинули зал Совета ООН по правам человека в Женеве перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Таким образом они выразили знак протеста против российской войны в Украине.
Об этом сообщает Spiegel.
В акции приняли участие посол Германии Катарина Сташ и десятки других делегаций. Представители ряда стран встали и вышли из зала, когда начался показ видеовыступления Лаврова.
Лавров читал свое заготовленное заявление, в котором Кремль оправдывает атаку на Украину нарушением прав человека с украинской стороны, в спины дипломатов.