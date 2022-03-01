Дипломаты десятков стран бойкотировали выступление Лаврова в зале Совета ООН 16 1.03.2022, 17:25

15,244

Они встали к главе МИД РФ спиной.

Дипломаты ряда стран покинули зал Совета ООН по правам человека в Женеве перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Таким образом они выразили знак протеста против российской войны в Украине.

Об этом сообщает Spiegel.

В акции приняли участие посол Германии Катарина Сташ и десятки других делегаций. Представители ряда стран встали и вышли из зала, когда начался показ видеовыступления Лаврова.

Лавров читал свое заготовленное заявление, в котором Кремль оправдывает атаку на Украину нарушением прав человека с украинской стороны, в спины дипломатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».