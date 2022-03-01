Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко

Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко8
- 1.03.2022, 17:40
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Режим делают абсолютным изгоем.
Власти Великобритании ввели санкции против четырех чиновников Минобороны Беларуси и двух предприятий, передает ТАСС.
Под британские ограничения попали заместители министра обороны Беларуси Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко, начальник Генштаба ВС Виктор Гулевич. В мотивировочной части сообщается, что они «замешаны в дестабилизации обстановки на Украине и создании угрозы ее территориальной целостности, суверенитету и независимости».
Под санкции попал также 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах, где модернизируется боевая авиатехника, состоящая на вооружении целого ряда стран, а также белорусский производитель интегральных схем и полупроводников «Интеграл», продукцию которой закупают армии Беларуси и России.
Напомним, оба предприятия ранее по той же причине попали под санкции CША. Барановичский авиационный завод находится также под ограничениями Евросоюза. Однако это не помешало предприятию заключить контракт с Болгарией на модернизацию восьми болгарских Су-25. Все работы белорусская сторона выполнила к февралю 2021 года.