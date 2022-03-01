Появились новые фото и видео сожженной техники россиян под Киевом

Появились новые фото и видео сожженной техники россиян под Киевом7
- 1.03.2022, 17:49
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Фашизм не пройдет!
Журналистка Елена Чиченина опубликовала свежие фотографии и видео из Бучи под Киевом, подвергшейся обстрелам и наземному нападению российских оккупантов, пишет «Новое время».
«Связи почти нет. Вот вам немного пофоткала шмоток этих нищебродов», - написала журналистка.
В частности, на фото можно увидеть сожженную технику оккупантов, разбросанную одежду и личные вещи, а также сухпаек с надписью Армия России.