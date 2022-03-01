Появились новые фото и видео сожженной техники россиян под Киевом 7 1.03.2022, 17:49

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Фото: Елена Чиченина

Фашизм не пройдет!

Журналистка Елена Чиченина опубликовала свежие фотографии и видео из Бучи под Киевом, подвергшейся обстрелам и наземному нападению российских оккупантов, пишет «Новое время».

«Связи почти нет. Вот вам немного пофоткала шмоток этих нищебродов», - написала журналистка.

В частности, на фото можно увидеть сожженную технику оккупантов, разбросанную одежду и личные вещи, а также сухпаек с надписью Армия России.

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