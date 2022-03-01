«Окурка» ждет капец 3 Александр Кирш

1.03.2022, 17:58

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Александр Кирш

И этот капец — украинского производства.

"Свои" называли его за глаза "окурок", то есть между собой считали его окурком.

Он действительно очень похож на окурок — и лицом, и фактурой.

Но он еще и окурок истории. "Тфу ты!" - сказала она, его сплевывая, и он явился. То ли оно появилось. С бомбой, с огромной властью, но все равно – окурок.

То есть хватит против него этакого тапка, или на украинском — кАпця. Нужен капеци. И в значении "тапок", и просто в значении "капЕц". То есть конец, которого он заслуживает.

Капец ждет окурка. Окурка ждет капец.

Украинского производства.

Капец окурку, слава Украине!

Александр Кирш, "Обозреватель"

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