«Окурка» ждет капец3
- Александр Кирш
- 1.03.2022, 17:58
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И этот капец — украинского производства.
"Свои" называли его за глаза "окурок", то есть между собой считали его окурком.
Он действительно очень похож на окурок — и лицом, и фактурой.
Но он еще и окурок истории. "Тфу ты!" - сказала она, его сплевывая, и он явился. То ли оно появилось. С бомбой, с огромной властью, но все равно – окурок.
То есть хватит против него этакого тапка, или на украинском — кАпця. Нужен капеци. И в значении "тапок", и просто в значении "капЕц". То есть конец, которого он заслуживает.
Капец ждет окурка. Окурка ждет капец.
Украинского производства.
Капец окурку, слава Украине!
Александр Кирш, "Обозреватель"