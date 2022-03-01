Белорусов ждет еще больший экономический шок, чем россиян 1 1.03.2022, 18:04

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Будем думать не про доллар, а про стоимость хлеба.

Из-за санкций, которые были вызваны политикой Лукашенко и Путина, белорусов ждет еще больший экономический шок, чем россиян. Курсы доллара и евро будут расти, как и инфляция, а зарплаты — падать или исчезать совсем, сообщает "Еврорадио".

"Стоит ли сейчас покупать иностранную валюту? Да"

Курсы доллара и евро откатились 1 марта после сильного роста 28 февраля. А российский рубль укрепился. Доллар упал на 13 копеек до 2,9405 рубля, евро снизился на 12 копеек до 3,3099 рубля. Российский рубль отыграл 18 копеек и стоит 3,1626 белорусского рубля за 100 российских.

Российский рубль укрепился, поскольку в России 28 февраля экспортеров обязали продать 80% валютной выручки. На это дается три дня. Затем снова ожидается падение рублей. Ведь нет никаких поводов для долгосрочного укрепления рублей, отмечают аналитики "Кошт Урада".

— Искусственно поддерживать курс долгое время невозможно. Вероятно, оба регулятора [центробанки Беларуси и России. — прим.] надеются, что в обозримом будущем паника утихнет и рубли — белорусский и российский — хоть как-то устоят.

Полагаем, что в будущем курсы доллара и евро в Беларуси продолжат расти. Из-за паники, санкций, искусственного сдерживания сейчас — мы не видим вообще никаких предпосылок для укрепления рубля. Стоит ли сейчас покупать иностранную валюту? Мы полагаем, что да.

Поддерживать свою валюту центральные банки России и Беларуси не могут долго, потому что у белорусского просто недостаточно денег, а средства российского заблокировали ЕС, США и другие страны.

— 56 процентов ЗВР [России. — прим.] под блокадой, 77 процентов невозможно поменять ни на что, кроме юаня. Причем поменять эти юани на те же доллары потом тоже нельзя. Сейчас российский регулятор не может выступать с интервенциями на валютной бирже — и это приводит к скачкам курса. Как следствие, в России началась паника на валютной бирже из-за резкого повышения спроса, — рассказывает команда экономики НАУ.

Кредиты станут дороже, а экономика замедлится еще больше

Чтобы избежать оттока вкладов и бороться со спекуляциями, Нацбанк Беларуси и Центробанк России подняли ключевые ставки. Ставка рефинансирования с 1 марта в Беларуси составляет 12% годовых вместо 9,25%. В России ставка поднялась с 9,5% до 20%. Предполагается, что из-за более высоких процентов будет меньше желающих брать рублевый кредит, чтобы купить валюту.

— Центробанк России поднял ставку рефинансирования до 20%, чтобы сделать эту практику менее доходной, но обратная сторона повышения ставки — это затормаживание экономики, — говорят эксперты НАУ.

Если кредиты становятся дороже, то бизнес, который их берет, поднимает цены на товары и услуги. Это сжимает спрос. Люди тоже берут меньше кредитов и меньше тратят.

Белорусский регулятор более осторожен. Он пытается сдержать отток рублевых депозитов и перевод их в валюту. Одновременно нужно не принести банкам проблем с должниками.

— Рост ставки до 12 процентов не решит поставленные задачи. Если кто-то намеревался конвертировать рублевые депозиты в валюту при старых ставках, то рост до 12 процентов ставки рефинансирования, думаю, их не остановит, — говорит старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

Нацбанк не поднимает ставку слишком высоко, ведь к ней привязаны не только депозиты, но и кредиты. В том числе кредиты госсектора.

— Можно поднять ставку, сделать депозиты более привлекательными, приостановить процесс конвертации рублевых депозитов в валюту. Но что при этом делать госам, когда для них подорожают кредиты?

Нацбанк вынужден смотреть и на депозиты, и на кредиты. Если давление на курс продолжится, нельзя исключить дальнейший рост ставки рефинансирования. Но у этого есть противники, — продолжает Вадим Иосуб.

Решение не поднимать ставку слишком сильно — помощь не только неэффективному госсектору, но и банковской системе, отмечает эксперт. Ведь при высокой ставке рефинансирования предприятия могут просто перестать выплачивать кредиты.

Под ударом даже экспорт в Россию

С начала вторжения России в Украину белорусский рубль чаще дешевел к доллару и евро, но рос к российскому рублю. 1 марта произошло иначе, но это не устойчивая тенденция. Если российский рубль и дальше будет дешеветь к белорусскому, то пострадает белорусский экспорт в Россию. Ведь наши товары станут там дороже.

— Подорожание белорусского рубля относительно российского приводит к потере конкурентоспособности белорусской продукции на фактически единственном доступном ей российском рынке, — отмечают в НАУ.

Кроме того, из-за большой разницы в ставках рефинансирования в Беларуси и России открываются возможности для арбитража.

— Когда взял кредит в одной стране — использовал в другой, а кредитные деньги пойдут на биржу, создав давление на курс.

Чтобы бороться с этим, можно административно ограничить кредитование и искусственно сдерживать курс. Тогда замедлится экономика и образуется дефицит валюты, считают эксперты НАУ.

— Валюта может стать доступной только для избранных. Огромный фактор риска — отключат ли Беларусь от SWIFT. Если это случится, то белорусские банки получат дополнительные проблемы. Корреспондентские счета у многих банков еще есть, но неизвестно, сколько это продлится. Плюс ожидается уменьшение предложения валюты на рынке из-за закрытия экспорта нефтепродуктов в Украину и конец экспорту калия через украинские порты. В общем, явных поводов для оптимизма нет.

Будем думать не про доллар, а про стоимость хлеба

Кроме скачков курсов валют, можно наблюдать обвал фондового рынка в России. На Беларусь это напрямую не влияет, считает финансовый аналитик компании Duff&Phelps Germany GmbH Максим Адаскевич.

— Потому что фондового рынка в стране [в Беларуси. — примю], к сожалению, пока не существует — не существует и биржевых индексов.

Однако реакция фондового рынка — это не просто падение бумажек в цене, говорит Вадим Иосуб. Держатели этих бумаг решили от них избавиться из-за негативных ожиданий относительно экономики. Это относится и к Беларуси, и к России.

— Есть такое выражение, что фондовый рынок — это барометр экономики. Буря уже наступила и будет продолжаться, есть у вас в комнате барометр или нет.

Перспективы белорусской экономики в условиях финансовых и секторальных санкций будут даже более печальными, чем в России. Там все-таки большая страна, большая экономика, остаются какие-то рынки сбыта, кроме Запада. Пока эмбарго на покупку из России нефти и газа никто не накладывал. Значит, часть валютных потоков сохранится. В отличие от России, у Беларуси такой подушки нет.

Белорусы уже ощутили на себе скачки курсов и рост инфляции. Негативные эффекты будут только нарастать.

— Дальше снижение зарплат, закрытие предприятий, люди будут терять работу. Тут вопрос не в том, что доллар подорожал или в Европу на закупы не поедем. Серьезное количество людей будет просто меньше кушать, потому что меньше будет доходов. У кого-то они снизятся, кто-то их потеряет вообще. Последнее, о чем они будут думать, — это о курсе доллара. Больше будут думать о том, сколько стоит хлеб и молоко в ближайшем магазине, — заключает Вадим Иосуб.

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