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Зеленский — Путину: Ты убил 16 украинских детей!

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  • 1.03.2022, 18:17
  • 8,866
Зеленский — Путину: Ты убил 16 украинских детей!
Владимир Зеленский

Сильные слова президента Украины в Европарламенте.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте 1 марта, назвал Путина убийцей украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то там операция, и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети, на каких военных заводах работают, на каких танках они ездят... 16 детей ты убил!" - эмоционально заявил Зеленский.

Президент напомнил, что утром 1 марта две крылатые ракеты попали в самую большую площадь Украины, Европы - площадь Свободы в Харькове. Там погибли 10 украинцев сегодня.

Отметим, что члены заседания аплодировали президенту Украины стоя перед началом и в конце речи.

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