Ведется первая в истории кибервойна: Украина перешла в наступление 1.03.2022, 19:44

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Кибервойна открыта и масштабна.

После сдерживания кибератак со стороны РФ украинские айтишники перешли в наступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Telegram-страницу вице-премьера Украины, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Первая в мировой истории кибервойна разворачивается на наших глазах", – сообщил он.

Федоров заявил, что кибервойна открыта и масштабна. Происходит при участии государственных органов, спецслужб, хакеров (и не только белых) и всего патриотического ИТ-сообщества, "а в Украине такого ровно 100%".

"И если в начале мы сдерживали много мощных атак, преимущественно из-за длительной подготовки врага заранее, то сейчас, благодаря единому духу украинцев к свободе мы перешли к уверенному наступлению", - заявил вице-премьер.

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