Польский легионер киевского «Динамо» послал на три буквы российского футболиста
- 1.03.2022, 19:51
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Кендзера отправил россиянину сообщение с критикой россиян, которые закрывают глаза на войну в Украину.
Польский защитник киевского Динамо Томаш Кендзера обратился к бывшему полузащитнику сборной России Дмитрию Тарасову из-за вторжения РФ в Украину, передает nv.ua.
Кендзера отправил россиянину личное сообщение с критикой россиян, которые закрывают глаза на войну в Украину.
Томаш не подбирал слова и опубликовал скрин обращения к российскому футболисту в своем аккаунте в Instagram.
«Ты – просто дно-человек. Не знаешь, что у нас в Украине происходит. Пошел ты на*уй". Говно, бл*дь.
Надеюсь, прочитаешь это сообщение. Все люди, которые поддерживают русских оккупантов в войне, – идите вы все на*уй», – написал Кендзера россиянину.