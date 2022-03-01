Как белорусам перевести деньги с неработающей карточки на рабочую 3 1.03.2022, 19:52

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У некоторых белорусов есть проблемы с банковскими картами.

Сейчас они не носят широкого системного характера и характеризуются двумя главными причинами: постановление Центробанка Украины (для тех, кто жил или живет там) и санкции ЕС и США в отношении белорусских банков, из-за которых клиенты этих банков могут столкнуться с проблемами внутри, но чаще — за пределами Беларуси, пишет «Онлайнер».

У каких банков проблемы?

О проблемах своих клиентов предупредили:

«Банк „БелВЭБ“»

«В связи с введенными по отношению к „Банку «БелВЭБ»“ санкциями со стороны ЕС и США наши карты Visa и Mastercard стали невозможны к использованию в оплате товаров и услуг за пределами Республики Беларусь», — написали сегодня на сайте банка.

«Банк „Дабрабыт“»

«Из-за введения санкций использование карточек Visа и Mastercard банка будет недоступно за границей: ограничения коснутся оплаты покупок с использованием карточек в магазинах, на зарубежных интернет-ресурсах (Ozon, Wildberries, AliExpress и др.), а также снятия наличных денежных средств в банкоматах за границей», — сообщили в «Банке „Дабрабыт“» и порекомендовали перед поездкой за границу заранее снять наличные.

«Белинвестбанк»

«Использование карточек Mastercard „Белинвестбанка“ за границей невозможно, как и оплата данными карточками на зарубежных сайтах. Все описанные выше особенности касаются и корпоративных карточек „Белинвестбанка“ Mastercard Business, Visa Business, Visa Platinum Business», — сообщили сегодня на сайте «Белинвестбанка».

«Технобанк»

«5.02.2022 платежная система Visa ввела ограничения по карточкам Visa. Сейчас операции можно совершить на территории РБ: в СДБО банка, в организациях торговли и сервиса, банкоматах и пунктах выдачи наличных. Остановка произошла из-за введения санкции в отношении банка-партнера ОАО „Банк «БелВЭБ»“. Специалистами банка проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов. О точных сроках восстановления полного объема операций мы проинформируем вас, как только будем обладать точной информацией», — такое сообщение опубликовала пресс-служба «Технобанка».

Что делать, если вы за границей?

Те банки, которые работают под санкциями, рекомендуют переходить на карты других банков и переводить на них через мобильное приложение деньги с неработающих карт. Если у вас нет работающей карты другого банка — выпустить мгновенную виртуальную карту в мобильном приложении. Например, виртуальные карты «БНБ-Банка», «Белгазпромбанка» или карту «Onlíner Клевер» (здесь), и выполнить все то, что указано ниже в пунктах 1—3. Напомним, что для оформления онлайн-карты вам нужен паспорт и работающий мобильный телефон, на который придет СМС-сообщение.

Как?

1) Скачать любое из приложений «Белгазпромбанка» (BGPB mobile) или «БНБ-Банка» (i’mbanking.by) в Play Market или AppStore.

2) Оформить виртуальную карту и привязать ее к сервисам онлайн-оплаты Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и т. д.

3) Пополнить выпущенную виртуальную карту с карты «Банка „БелВЭБ“» с помощью ЕРИП в мобильном приложении UP (Оплата — ЕРИП расчет — Банковские, финансовые услуги — Банки, НКФО — выбранный банк — Пополнение счета (карты)).

Денежные средства будут доступны в режиме онлайн.

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