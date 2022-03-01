СБУ назвала средний возраст российских военнопленных 4 1.03.2022, 20:15

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Российским матерям стоит задуматься.

В СБУ назвали средний возраст российских военнопленных. Согласно захваченным документам, большинству тех, кто находится в украинском плену, не исполнилось и 22-23 лет.

Об этом сообщает в Facebook Служба безопасности Украины.

По информации Службы безопасности Украины, средний возраст российских военнопленных составляет от 19 до 21 года. Согласно захваченным документам, большинству тех, кто находится в украинском плену, не исполнилось и 22-23 лет.

Напомним, что сегодня состоялся первый обмен пленными. Пять пленных добровольцев из Территориальной обороны в Сумской области обменяли на одного российского офицера.

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