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ЕБРР готовит санкции против Беларуси: отрежут доступ к финансированию

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  • 1.03.2022, 20:48
  • 5,252
ЕБРР готовит санкции против Беларуси: отрежут доступ к финансированию

Банк ясно дал понять, что осуждает вторжение и непоколебимо поддерживает Украину.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) согласился принять меры в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что в случае одобрения данного решения правлением, доступ России и Беларуси к финансированию и экспертным знаниям ЕБРР будет приостановлен на неопределенный срок. На принятие решения правлению отводится 30 дней.

"Отдельно ЕБРР в сотрудничестве с нашими партнерами также изучает пакет экстренного финансирования для региона. Сюда может входить поддержка ликвидности для частного и государственного секторов, а также муниципалитетов, пострадавших от наплыва беженцев", - говорится в сообщении.

"Банк ясно дал понять, что осуждает вторжение и непоколебимо поддерживает Украину", - добавили в ЕБРР.

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