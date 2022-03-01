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Оператор «Северного потока-2» объявил о банкротстве

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  • 1.03.2022, 21:08
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Оператор «Северного потока-2» объявил о банкротстве

Nord Stream 2 AG уже распустил свой штат.

Оператор «Северного потока-2» объявил о банкротстве. Nord Stream 2 AG уже распустил свой штат из 106 человек.

Это произошло еще в понедельник, сообщает швейцарская телерадиокомпания SRF.

Глава экономического департамента Цуга Сильвиа Тальман заявила SRF, что оператор Nord Stream 2 AG признан неплатежеспособным.

Все это произошло на фоне санкций Запада за наступление России в Украине и остановки сертификации газопровода «Северный поток-2» в Германии.

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