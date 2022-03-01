Европарламент требует отключения Беларуси от SWIFT 12 1.03.2022, 21:26

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В резолюции анонсированы и другие санкции.

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину и призывающую к санкциям. 637 евродепутатов выступили «за», 13 — «против» и 26 воздержались.

Документ содержит следующие положения:

требование прогресса для предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС;

ЕС должен ограничить импорт наиболее важных товаров российского экспорта, таких как нефть и газ;

санкции должны стратегически ослабить российскую экономику и промышленность;

более оперативное обеспечение Украины оборонительным оружием;

запрет SWIFT должен быть распространен на Беларусь;

защита украинских беженцев;

Европарламент выступает за расширение сотрудничества ЕС с Украиной в области разведки;

целенаправленные санкции против отдельных лиц, больше никаких «золотых виз» для богатых россиян.

«В принятой во вторник резолюции парламент самым решительным образом осуждает незаконное вторжение России в Украину и требует, чтобы Кремль прекратил все военные действия в стране. Он также осуждает роль белорусского диктатора Александра Лукашенко в этом нападении», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕП.

«Новые инвестиции ЕС в Россию и новые российские инвестиции в ЕС должны быть запрещены. Все российские банки должны быть заблокированы в европейской финансовой системе, а Россия должна быть исключена из системы SWIFT. Ряд санкций, включая запрет SWIFT, должен быть распространен на Беларусь на основании ее прямой поддержки российского вторжения в Украину», — говорится в заявлении.

Евродепутаты требуют, чтобы целевые санкции против лиц, ответственных за коррупцию на высоком уровне в России и Беларуси, а также олигархов и чиновников, близких к руководству этих стран, были приняты быстро.

«Страны ЕС и союзники, в которых действуют схемы получения вида на жительство по инвестиционным схемам (так называемые «золотые визы»), должны пересмотреть всех бенефициаров такого статуса и отозвать те из них, которые приписываются российским состоятельным лицам и их семьям, в частности, связанным с лицами и компаниями, попавшими под санкции», — говорится в тексте.

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