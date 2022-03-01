Сколько стоит валюта в четырех банках в Слуцке? 2 1.03.2022, 21:35

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Доллар ставит рекорды.

Во вторник, 1 марта, по состоянию на 14.30, по сравнению с четвергом, евро и доллар подорожали, а российский рубль подешевел, если банк его покупает, и подорожал, если продаёт. «Кур’ер» посмотрел курсы валют в разных банках.

Белагропромбанк

В обменнике Белагропромбанка на улице Ленина 1 доллар покупают за 2,845 рубля, продают — за 3,34 рубля. Евро покупают за 3,09 рубля, продают — за 3,653 рубля. Сто российских рублей покупают за 2,6 рубля, продают — за 3,4 рубля.

Беларусбанк

В 14.30 отделение на Ленина было закрыто на обед, но, по информации на сайте Беларусбанка, доллар там покупают за 2,85 рубля, продают — за 3,35 рубля. Евро покупают за 3,1 рубля, продают — за 3,65 рубля. Сто российских рублей покупают за 2,8 рубля, продают — за 3,5 рубля.

Белинвестбанк

В Белинвестбанке на улице Ленина 1 доллар покупают за 2,9 рубля, продают — за 3,3 рубля. Евро покупают за 3,25 рубля, продают — за 3,7 рубля. Сто российских рублей покупают за 2,85 рубля, продают — за 3,35 рубля.

Сбер Банк

В Сбер Банке на улице Ленина 1 доллар покупают за 2,85 рубля, продают — за 3,3 рубля. Евро покупают за 3,2 рубля, продают — за 3,7 рубля. Сто российских рублей покупают за 2,6 рубля, продают — за 3,4 рубля.

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