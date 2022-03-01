Для россиян создали сайт со статистикой военных преступлений и потерь армии РФ в Украине
- 1.03.2022, 21:53
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На веб-ресурсе объясняется, что происходит в Украины.
Для информирования граждан России о российском вторжении в Украину и количестве погибших российских оккупантов запустили сайт russkiykorabl.info, сообщает коммуникационное агентство Postmen.
На веб-ресурсе объясняется, что происходит в Украины, а также предоставляются контакты для получения информации о судьбе пропавших без вести российских военных.
На сайте опубликована статистика потерь российской армии, а также военных преступлений в отношении мирного населения Украины: количество погибших и раненых, доказательства обстрелов жилых домов. Также на сайте размещены материалы по мировым акциям в поддержку Украины.
Кроме того, на платформе россияне смогут найти телефоны горячей линии для поиска российских солдат и офицеров, которые были отправлены на так называемые учения на территорию Украины.
По словам разработчиков, сайт устойчив на случай попыток его блокировки со стороны страны-агрессора. Первая версия сайта написана на созданной российскими разработчиками платформе Tilda и может быть недоступна на телефонах украинских мобильных операторов. Сайт полностью доступен в мобильной и стационарной версиях для всех пользователей на территории Российской Федерации.
“Бросайте ссылку на russkiykorabl.info в комментарии. Распространяйте в соцсетях. Шлите знакомым. Отправляйте в СМИ", – призвали в агентстве.