В России парализовали работу тысячи кафе

В России парализовали работу тысячи кафе4
- 1.03.2022, 22:03
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В чеках сообщают правду о войне в Украине.
Poster POS заблокировал 10 тысяч кафе в России. Вместо обычного рабочего интерфейса на экранах и чеках появились призывы прекратить военные действия, а при переходе на сайт из России, владельцы заведений видят правдивую информацию о войне в Украине и призывы выходить на антивоенные протесты, пишет apostrophe.ua.
Таким образом компания хочет показать, что полномасштабную войну РФ против Украины должны остановить, в том числе граждане Российской Федерации.
Отмечается, что отключение от системы частично заблокирует работу заведений питания и станет дополнительным рычагом давления на российский бизнес. Ограничения сохранятся до тех пор, пока РФ не прекратит военные действия в Украине.
Справка: Poster POS — программное обеспечение, которое позволяет рестораторам создать виртуальную карту зала, принимать и контролировать заказы, печатать чеки, вести кассу, складской учет, базу клиентов и список сотрудников.