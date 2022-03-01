Экс-глава МИД РФ Козырев призвал российских дипломатов выступить против войны в Украине 5 1.03.2022, 22:03

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Он назвал российских дипломатов дешевыми пропагандистами.

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев призвал российских дипломатов выступить против войны в Украине. Об этом он написал в Twitter.

«Уважаемые дипломаты России, вы профессионалы, а не дешевые пропагандисты. Когда я работал в МИДе, я гордился своими коллегами. Сейчас просто нельзя поддерживать кровавую братоубийственную войну в Украине», - заявил Козырев.

Козырев - первый министр иностранных дел РФ с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года. Он также был депутатом Госдумы 1-го и 2-го созывов.

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое по приказу Владимира Путина 24 февраля. Российские власти называют его «специальной военной операцией» для защиты людей «от геноцида». При этом все эти дни Россия ведет обстрелы не только военных объектов, но жилых кварталов в Украине, в том числе кассетными бомбами, которые представляют особую опасность для мирных жителей.

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