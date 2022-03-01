Зеленский: Нация будет бороться до конца 1.03.2022, 22:17

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Украинские бойцы более успешные в этой войне, поскольку им есть что защищать.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя запас прочности украинской стороны в войне против России, уверен, что нация будет бороться до конца. В то же время, по его мнению, война не должна продолжаться долго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента для CNN и Reuters.

В частности, ему задали вопрос, как долго сможет продержаться Украина.

"Мы не знаем, мы об этом не думаем, это вопрос философский. Это не важно, это не совсем правильно - мы не удерживаемся, мы боремся. А сражаться эта нация будет до конца, до конца своей жизни. Вопрос уже не в нас, вопрос - сколько продержится это руководство, точно не о нас", - отметил Зеленский.

По его мнению, украинские бойцы более успешные в этой войне, поскольку им есть что защищать.

"А что (россияне, - ред.) они здесь делают? Они даже не понимают наше государство, не знают этих улиц, этих людей, не понимают нашу философию, наши устремления. Их просто послали сюда убивать и умирать. Поэтому мы сильнее здесь на своей земле. Их не в два раза больше, не в три, их в пять-десять раз больше, гораздо больше, но мы на своей земле как нация гораздо больше. Я хотел бы верить, что не очень долго это будет продолжаться. Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока еще с ним готовы сесть за стол переговоров. Потому я не думаю, что это должно быть долго. Поэтому я не могу вам сказать, сколько для этого чего нужно. Это не измеряется уже деньгами, это измеряется уже, к сожалению, людьми", - добавил Зеленский.

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