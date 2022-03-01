В Украине уже запустили две станции спутникового интернета Илона Маска 2 1.03.2022, 23:41

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Станции получили Министерство цифровой трансформации и «Укрзалізниця».

"Укрзалізниця" получила станцию спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщил глава госкомпании Александр Камышин в Telegram.

По словам Камышина, это уже вторая запущенная в Украине станция Starlink, первую получило Министерство цифровой трансформации.

"Скорость и диджитализация и в мирное время были нашими приоритетами. А в военное время это вдвое важнее", – заключил.

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