В Украине уже запустили две станции спутникового интернета Илона Маска

В Украине уже запустили две станции спутникового интернета Илона Маска2
- 1.03.2022, 23:41
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Станции получили Министерство цифровой трансформации и «Укрзалізниця».
"Укрзалізниця" получила станцию спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщил глава госкомпании Александр Камышин в Telegram.
По словам Камышина, это уже вторая запущенная в Украине станция Starlink, первую получило Министерство цифровой трансформации.
"Скорость и диджитализация и в мирное время были нашими приоритетами. А в военное время это вдвое важнее", – заключил.