В Украину из-за рубежа вернулись 80 тысяч человек 2 1.03.2022, 23:47

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Украинские граждане, которые работали за границей, пополняют ряды Вооруженных сил.

В Украину из-за рубежа вернулись 80 тысяч человек, подавляющее большинство тех, кто вернулся в Украину после 24 февраля, - мужчины. Об этом unian.net сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Украинские граждане, которые работают или временно живут за границей, возвращаются на родину для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Они пополняют ряды Вооруженных сил, других военных формирований и Сил территориальной обороны", - говорится в сообщении.

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