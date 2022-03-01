В Украину из-за рубежа вернулись 80 тысяч человек2
- 1.03.2022, 23:47
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Украинские граждане, которые работали за границей, пополняют ряды Вооруженных сил.
В Украину из-за рубежа вернулись 80 тысяч человек, подавляющее большинство тех, кто вернулся в Украину после 24 февраля, - мужчины. Об этом unian.net сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Украинские граждане, которые работают или временно живут за границей, возвращаются на родину для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Они пополняют ряды Вооруженных сил, других военных формирований и Сил территориальной обороны", - говорится в сообщении.