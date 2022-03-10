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Легендарный Яромир Ягр собрал деньги для помощи украинским беженцам

  • 10.03.2022, 0:15
  • 1,276
Легендарный Яромир Ягр собрал деньги для помощи украинским беженцам
Яромир Ягр

Чешский хоккеист поддержал украинский народ.

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр в твиттере обратился к любителям хоккея, попросив купить виртуальный билет на матч "Кладно" - "Спарта" (Прага).

Собранные средства хоккеист планировал перевести в фонд помощи украинским беженцам в Чехии.

По данным чешским СМИ, удалось собрать около 160 тысяч евро.

Благотворительную деятельность одной из своих бывших звезд поддержала НХЛ, внесшая в фонд 68 тысяч долларов.

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