Разведка: У сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты 10.03.2022, 0:24

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Украинская разведка полагает, что это происходит не случайно.

Как передает «Укринформ», об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в «Фейсбуке».

«У сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты. Случайность? Не думаем! На днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-27. Вражеский летчик катапультировался, но погиб», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбитый российский пилот стал одним из многих тысяч российских захватчиков, которые пришли «на Украину», а останутся навсегда в украинской земле. Однако этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов путина, у которых после катапультирования не раскрылся парашют.

«Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов, из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленная неправильная укладка перед вылетом», - заявило ГУР Минобороны.

Отмечается, что на первый взгляд это парадоксальный вывод. «Однако, исходя из того, что российским матерям для удовлетворения геополитических амбиций кремлевского карлика путина предстоит развернуть поистине стахановское движение по рождению не детей, а танкистов, артиллеристов и специалистов других военных специальностей, многие тысячи которых стали удобрением для украинских черноземов, такой вариант исключать полностью не стоит», - говорится в сообщении.

В ГУР Минобороны отметили, что каждый из российских летчиков, совершающих боевые вылеты в украинское небо, убивает украинских женщин и детей, разрушает 500-килограммовыми бомбами и ракетами украинские города с тысячелетней историей, по международным канонам - военный преступник, который будет осужден на большой срок.

«Отдавать таких людей в руки правосудия и открыть правду всему миру – это как-то не по кремлевским правилам. Лучше летчику перед вылетом силами традиционно серенького и незаметного особиста (наследника «железного Феликса» и мелкого путина) немного «подправить» парашют. Как говорится – раз и дело в шляпе. В смысле - лётчик в земле и никому ничего не расскажет. А русские женщины – они еще рождают. Не впервые», - отметили в ГУР Минобороны.

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