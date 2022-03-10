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В Украину прибыла вторая партия станций интернета Илона Маска

  • 10.03.2022, 0:37
В Украину прибыла вторая партия станций интернета Илона Маска

Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

В Украину прибыла вторая партия станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня мы получили уже вторую, значительно большую партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике", - заявил он.

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