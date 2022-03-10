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Конгресс США одобрил выделение Украине более $13 миллиардов помощи

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  • 10.03.2022, 8:12
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Конгресс США одобрил выделение Украине более $13 миллиардов помощи

Спикер Нэнси Пелоси отметила, что эти деньги будут лишь «верхушкой».

Палата представителей США одобрила выделение Украине помощи в размере 13,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает CNN.

Решение принимали в немедленном режиме, отмечает издание. Поскольку законодатели пытались продемонстрировать поддержку Украины на фоне ничем не спровоцированного нападения России.

Как уточняет Reuters, помощь Украине предназначена для поддержания Вооруженных сил в борьбе с российскими войсками и гуманитарной помощи гражданам, в том числе около 1,5 млн беженцев.

Спикер Палаты Нэнси Пелоси отметила, что 13,6 миллиарда долларов, вероятно, будут лишь "верхушкой".

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