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Спасатели показали, как обезвреживают огромную бомбу РФ

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  • 10.03.2022, 8:17
  • 4,422
Спасатели показали, как обезвреживают огромную бомбу РФ

Российские пилоты сбросили ее на мирное население Чернигова.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали, как спасатели вынимают детонатор из авиационной бомбы.

Видео опубликовано на страницах ГСЧС в соцсетях, передает УНИАН.

"В течение 9 марта расчетами группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС осуществлялись работы по выполнению 22 заявок по разминированию, которые поступили от жителей города Чернигова", - говорится в посте.

9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь был уничтожен роддом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии.

В результате удара ранены 17 человек.

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