Спасатели показали, как обезвреживают огромную бомбу РФ

Спасатели показали, как обезвреживают огромную бомбу РФ2
- 10.03.2022, 8:17
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Российские пилоты сбросили ее на мирное население Чернигова.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали, как спасатели вынимают детонатор из авиационной бомбы.
Видео опубликовано на страницах ГСЧС в соцсетях, передает УНИАН.
"В течение 9 марта расчетами группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС осуществлялись работы по выполнению 22 заявок по разминированию, которые поступили от жителей города Чернигова", - говорится в посте.
9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь был уничтожен роддом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии.
В результате удара ранены 17 человек.