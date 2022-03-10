Спасатели показали, как обезвреживают огромную бомбу РФ 2 10.03.2022, 8:17

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Российские пилоты сбросили ее на мирное население Чернигова.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали, как спасатели вынимают детонатор из авиационной бомбы.

Видео опубликовано на страницах ГСЧС в соцсетях, передает УНИАН.

"В течение 9 марта расчетами группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС осуществлялись работы по выполнению 22 заявок по разминированию, которые поступили от жителей города Чернигова", - говорится в посте.

9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь был уничтожен роддом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии.

В результате удара ранены 17 человек.

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