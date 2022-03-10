Cейм Польши принял закон о поддержке украинских беженцев
- 10.03.2022, 8:23
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За принятие закона проголосовали 439 депутатов.
Нижняя палата польского парламента 9 марта проголосовала за закон о поддержке прибывающих в Польшу граждан Украины в связи с полномасштабным российским вторжением.
За принятие закона проголосовали 439 депутатов Сейма, 12 были против, трое воздержались, сообщает «Укринформ».
Документ предусматривает предоставление беженцам из Украины идентификационного кода (PESEL). Их пребывание в стране будет признаваться легальным в течение 18 месяцев. Они смогут легально трудоустроиться, получат доступ к бесплатной медицине. Украинские ученики и студенты смогут учиться в школах и университетах.