Козырная карта Си 5 Стивен Роуч, Project Syndicate

10.03.2022, 8:37

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Как Китай может остановить Россию.

В условиях, бушующей войны в Украине, ежегодные «Две сессии» Китая передают образ страны, находящейся в состоянии отрицания. Когда Коммунистическая партия и ее консультативный орган собрались в этом месяце в Пекине, практически не было никаких упоминаний о серьезных нарушениях мирового порядка — бездействие, которое становится еще более вопиющим, учитывая глубоко укоренившееся в Китае чувство своего уникального места в истории. С его неоспоримыми амбициями великой державы современный Китай вполне может оказаться на решающем этапе.

Два документа — совместное Китайско-Российское соглашение о сотрудничестве, подписанное 4 февраля на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине, и Рабочий доклад, представленный 5 марта китайским премьером Ли Кэцяном Всекитайскому собранию народных представителей — отражают разобщенность Китая. В широкомасштабном заявлении о китайско-российском сотрудничестве говорилось о «дружбе между двумя государствами, которая не имеет границ». В нем практически не упоминалось об общих интересах, а также обязательствах по решению проблем, связанных с изменением климата, глобальным здравоохранением, экономическим сотрудничеством, торговой политикой, а также региональными и геостратегическими амбициями. Запад был предупрежден, что он сталкивается с мощной комбинацией в качестве нового противника на Востоке.

Тем не менее, спустя всего 29 дней, что для премьера Ли является обычным делом, он представил то, что к настоящему времени стало ежегодным китайским шаблонным рецептом развития и процветания. Знакомый список реформ подчеркивал постоянные обязательства Китая по сокращению бедности, созданию рабочих мест, цифровизации, защите окружающей среды, решению демографических проблем, профилактике заболеваний и широкому кругу экономических и финансовых вопросов. Да, в экономический прогноз была внесена широко известная корректировка — цель роста на 2022 год «около 5,5%», которая, хотя по китайским стандартам и выглядит слабо, на самом деле оказалась немного сильнее, чем ожидалось — и некоторые намеки на вероятную политическую поддержку со стороны налогово-бюджетных, денежно-кредитных и контролирующих органов. Однако этот рабочий доклад был примечателен тем, что в нем практически не говорилось о мире, переживающем хаос.

Однако у Китая не может быть и того, и другого. Она никоим образом не может следовать прежнему курсу, как предполагает Ли, при этом придерживаясь соглашения о партнерстве с Россией, объявленного Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Многие полагали, что Россия и Китай объединились для формирования общей стратегии новой холодной войны. Я назвал это Китайским гамбитом триангуляции: объединение с Россией, чтобы загнать в угол Соединенные Штаты точно так же, как Китайско-Американское сближение 50 лет назад успешно загнало в угол бывший Советский Союз. США, архитектор этой ранней триангуляции, сейчас подверглись триангуляции.

Однако всего за один месяц, ужасная война Путина против Украины перевернула эту концепцию с ног на голову. Если Китай останется приверженным своему новому партнерству с Россией, он столкнется с чувством вины по ассоциации. Подобно тому, как Россия была изолирована драконовскими санкциями Запада, которые могут разрушить ее экономику на десятилетия вперед, та же участь ожидает и Китай, если он углубит свое новое партнерство. Этот результат, безусловно, полностью противоречит только что провозглашенным Ли целям развития Китая. Но это очень реальный риск, если Китай продолжит свою безграничную поддержку России, включая смягчение воздействия западных санкций, как подразумевает буквальное прочтение соглашения от 4 февраля.

Китайское руководство, похоже, чувствует эту неразрешимую дилемму. После того, как вторжение России в Украину было встречено нехарактерным молчанием со стороны Постоянного комитета Политбюро, семи ведущих лидеров партии, Китай стал подчеркивать свой проверенный временем резервный принцип уважения национального суверенитета. На Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце министр иностранных дел Ван И подчеркнул этот момент, наряду с давней настойчивостью Китая в отношении невмешательства во внутренние дела других государств — аргумент, который имеет прямое отношение к Тайваню.

Но на Всекитайском собрании народных представителей 7 марта, Ван отказался менять свои убеждения, настаивая на том, что «Китай и Россия… будут неуклонно продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство». Создается впечатление, что Путин прекрасно знал, отправляясь в Пекин в начале февраля, что расставляет для Китая ловушку.

Теперь Си предстоит принять важное решение. Из всех мировых лидеров он обладает самыми большими рычагами давления для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Для этого ему нужно послать Путину убедительный сигнал о том, что жестокое вторжение России нарушает собственную принципиальную красную черту Китая в отношении территориального суверенитета. Это означает, что он должен будет заявить о решительном возражении против попыток Путина переписать историю после Холодной войны и возродить имперскую Россию. Чтобы договориться о прекращении разрушительного конфликта, который развязал Путин, Си должен будет использовать в переговорах свои партнерские обязательства от 4 февраля в качестве решающего козыря. Перспективы России в лучшем случае мрачны; без Китая их вообще нет. В руках Китая козырная карта в конечном выживании путинской России.

На карту может быть поставлено и место самого Си в истории. Позднее в этом году в Пекине состоится 20-й Съезд партии. Основной пункт повестки дня вряд ли является секретом: назначение Си на беспрецедентный третий пятилетний срок в качестве Генерального секретаря партии. Китайские наблюдатели, включая меня, давно полагают, что ничто не может помешать этому широко разрекламированному исходу. Но история и нынешние события, которые ее формируют, обладают сверхъестественной способностью менять расчеты лидерства в любой стране. Это относится не только к таким демократиям, как США, но и таким автократиям, как Россия и Китай.

Выбор для Си очевиден: он может придерживаться курса, установленного его соглашением с Россией от 4 февраля, и навсегда запятнаться санкциями, изоляцией и мучительным экономическим и финансовым давлением, связанными с такой позицией. Или он может стать посредником в заключении мира, который спасет мир и укрепит статус Китая как великой державы, возглавляемой великим государственным деятелем.

Как у архитектора «Китайской мечты» и того, что, по его мнению, является еще большим омоложением великой нации, у Си нет выбора. Ставлю на то, что Си сделает немыслимое — «разрядит» российскую угрозу, пока не стало слишком поздно.

Стивен Роуч, Project Syndicate

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