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ВСУ сбили еще четыре российских штурмовика Су-25 и два вертолета

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  • 10.03.2022, 8:43
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ВСУ сбили еще четыре российских штурмовика Су-25 и два вертолета

Россияне несут тяжелые потери в небе над Украиной.

Украинские военные за два дня уничтожили шесть единиц вражеской авиации. Среди них - четыре штурмовика Су-25 и два вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, группировка Воздушных сил ВСУ последние дни успешно отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника. В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре российских штурмовика Су-25 и два вертолета противника.

Также украинские истребители и штурмовики осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

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