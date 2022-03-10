Ситуация на главных фронтах войны: появилась утренняя сводка Генштаба ВСУ 10.03.2022, 9:03

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Противник снизил темпы наступления, значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в юго-восточном направлении.

Как передает «Укринформ», об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в «Фейсбуке».

По оперативной информации на 07:00 10 марта, силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районов, защищают Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона Мариуполя.

В то же время идет прикрытие государственной границы с Беларусью.

В Генштабе отметили, что в Сиверской области украинские защитники удерживают оборону Чернигова, принимают меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.

Отмечается, что группировка сил и средств обороны столицы находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам российских захватчиков и удерживает определенные оборонительные рубежи.

На южном направлении осуществляется сдерживание врага в направлениях Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и поселок Нововоронцовка Херсонской области.

По другим направлениям группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны, проинформировали в Генштабе.

Отмечается, что группировка Воздушных сил ВСУ отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. В частности, за последние два дня истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.

В Генштабе констатируют, что противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован, значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.

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