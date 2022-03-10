Украинская армия пошла в контратаку под Киевом 4 10.03.2022, 9:15

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Уничтожена группа вражеских танков.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил о контратаке ВСУ под Киевом и уничтоженных 5 вражеских танков, передает pravda.com.ua.

"Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия совершила контратаку под Киевом.

Мы подбили пять танков…

Утром в Киеве на западной окраине слышны были артиллерийские бои. Мы понимаем, что сейчас там проходят бои. Однако пока более подробной информации нет", — заявил Денисенко.

Напомним, бойцы ВСУ и терробороны в бою за Киев уничтожили шесть танков и одну БМП кафиров, применяя ПТРК украинского производства.

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