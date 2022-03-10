Оркестр на «Титанике»: что происходит с продовольствием в Беларуси 3 10.03.2022, 9:25

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Потрясения в экономике коснулись и торговли продуктами питания.

Экономические санкции бьют по Беларуси как по пособнице путинской агрессии. К примеру, месяц назад доллар стоил 2,56 BYN. Сейчас на фоне российского вторжения в Украину он добрался до отметки в 3,30 белорусского рубля. Потрясения в экономике коснулись и продовольственного рынка.

Очевидно, что стоимость продуктов привязана к курсу валют. Как скоро взметнутся ценники и не умрут ли от голода белорусы в обозримом будущем?

— Не будет такого, что доллар по Нацбанку вырос на 20% и цены вырастут на столько же. Цены вырастут на 50%, потому что съел ты сегодня, а покупать нужно послезавтра. И какой курс доллара будет послезавтра — не знает никто. Поэтому торговые сети всегда перестраховываются, они всегда закладывают курс доллара с запасом, — рассказывает Еврорадио экс-руководитель по работе с розничными сетями в Nielsen Валентин Соколовский. — С точки зрения продовольственной безопасности такого, что нечего будет кушать, скорее всего, не будет. Как-то проживем. Мясом, к примеру, будем обеспечены — это достаточно экспортоориентированная отрасль. Вопрос в другом: в белорусских товарах огромная доля импорта.

Что будет с лекарствами для животных, с кормами, с витаминами? Что будет с упаковочными линиями, которые в Беларуси не производят? Что будет с линиями разделки, которые нужно как-то обслуживать? Какао в Беларуси тоже не растет — что будет с белорусским шоколадом? Да и с фруктами будет не очень хорошо. Раньше мне казалось, что бананы по семь с половиной рублей — это что-то за гранью добра и зла. А сейчас это маркет-реалити.

Все сложно и непредсказуемо

Валентин Соколовский считает, что сейчас нет возможности гарантировать поставку товаров из-за курса доллара и нестабильной логистики.

— Польша перегружена украинскими грузами. Перегружена гуманитаркой, огромные очереди на границе. Непонятно, что будет с транзитом через Россию из Китая, — говорит Валентин. — Проблемы будут с теми товарами, которые производились на заводах глобальных корпораций в России. Исторически было так, что если что-то по политическим причинам не поставляется из России, то оно везется из Украины, и наоборот.

Сейчас же оба варианта будут недоступны. На всех этапах — от момента покупки до момента продажи покупателю — у торговых сетей сейчас полная неопределенность. Сети говорят, что они боятся делать закупки и подписываться на какие-то долгосрочные договоры, потому что непонятно, что и почем покупать, как это довезти и кто это купит в Беларуси. Все сложно и непредсказуемо. Некоторые логисты сейчас “вешаются”, некоторые, наоборот, “заколачивают бабки”.

— Если торговые сети еще могут быть готовы к так называемой мобилизации, то белорусские производители к этому совершенно не готовы, — продолжает Валентин Соколовский. — Они всегда жили с тем расчетом, что государство спасет, спасет тучный российский рынок. Я не исключаю того, что государственные заводы начнут банкротиться, объединяться, реструктуризироваться — лишь бы спрятать убытки.

Оптимисты считают, что рынок, освободившийся от условного Nestle, способен конкурировать и легко заполнится отечественной продукцией.

— Да ничего подобного, — говорит Валентин Соколовский. — В этот раз у нас нет мощного бюджета, который “зальет” деньгами “Коммунарку” или колхозы. Нет поддержки России, которая сама сейчас перешла в режим выживания и задумывается над тем, как по дешевке продать китайцам “Газпром”, пока он совсем не разорился.

У нас нет уверенности в завтрашнем дне. Каким будет это завтрашнее дно? Любой человек, который сейчас скажет, что доллар будет по пять рублей, — это человек, которому нужно хайпануть на громком заголовке, — иронизирует Валентин Соколовский. — Когда будет понятно, что вот она, нижняя граница, тогда можно будет прогнозировать про розничный товарооборот.

Сейчас ничего не понятно, полный хаос. С точки зрения импорта непонятно, к какому курсу привязываться. Если раньше сети закладывали какой-то прогноз курса и по нему пытались делать какие-то платежи, то сейчас это “оркестр на “Титанике”. Все тонет, а мы сложили руки и играем. Люди занимаются тем, чем они привыкли заниматься, чтобы не сойти с ума.

Идет серьезное повышение цен

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов напоминает, что проблемы у ретейла начались еще до войны в Украине.

— Машины стояли на границе до двух недель. Проблема найти машину, чтобы привезти товар. Делается это все долго, возрастают затраты, — рассказывает Еврорадио Виктор Маргелов. — Резко осложнились поставки импортного продовольствия с большинства сторон, в том числе и из России. А после начала этих событий многие предприятия поставили стоп на отгрузку. Они не знали, как и на каких условиях дальше работать. Преимущественно в Минске и чуть меньше в регионах увеличился потребительский спрос.

Это привело к проблемам наличия соли, тушенки, муки, спичек и других товаров. Поэтому наблюдаются перебои поставок ряда продовольственных товаров в торговые сети. Все это привело к уменьшению ассортимента. Идет серьезное повышение цен — прежде всего на импортные товары.

Что будет дальше?

— Цены на белорусские товары, скорее всего, будут подниматься с отсрочкой. В белорусских продовольственных товарах тоже есть большая импортная составляющая. Но есть инерция. Если есть запас, условно, крышек для консервных банок, то их еще можно отпустить по старым ценам. А когда запаса не станет, то те же крышки придется отпускать с учетом новых цен. Поэтому мой прогноз такой: белорусские товары будут дорожать, но меньше и медленнее импортных, — резюмирует Виктор Маргелов.

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