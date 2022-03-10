Воюющий за Украину белорус: Есть уверенность, что этот народ не победить 1 10.03.2022, 9:39

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Виталий Савюк

Многие видят в войне шанс изменить и ситуацию в Беларуси.

После событий 2020 года тысячи беженцев из Беларуси оказались в Украине. С началом российского вторжения кто-то из этих людей уехал, но многие остались.

Журналисты «Белсата» поговорили с руководителем общественного движения «Страна для жизни» Виталием Савюком, который решил защищать Украину от российской агрессии.

Как и многие другие белорусы, Виталий Савюк приехал в Украину после событий 2020 года – на родине за участие в мирных протестах против режима Лукашенко ему грозило уголовное дело. Оказавшись за границей, Виталий вместе с другими белорусами продолжил политическую борьбу. Так, в августе 2021 года в Киеве было зарегистрировано общественное движение «Страна для жизни». А когда стало понятно, что война с Россией неизбежна, местные белорусы решили защищать Украину.

«До последнего момента не хотелось верить, что эта война начнется, но если хочешь мира – готовься к войне. И за месяц до начала войны мы с друзьями пошли на военные тренинги, организованные «Национальным корпусом» в Киеве. Там мы получили базовые знания об оказании врачебной помощи, правилах поведения в определенных ситуациях и алгоритмах действий. За неделю до начала войны мы закупили необходимые лекарства и продукты».

Виталий Савюк говорит, что еще 23 февраля написал у себя в Facebook, что не уедет из Украины, и в случае войны будет бороться вместе с украинцами, а уже утром следующего дня его разбудили звуки взрывов.

«Сразу вспомнилась советская песня«Киев бомбили, нам объявили, что началась война». В первые дни я помогал выехать из Киева тем, кто решил эвакуироваться, а также вывез в безопасное место документацию и офисное оборудование нашего общественного движения. Потом мы начали помогать местному отряду территориальной обороны оснащать позиции, производить маскирующие сети и коктейли Молотова».

Но присоединиться к прямой обороне Украины иностранцам оказалось не так просто. Глава общественного движения опровергает информацию о том, что в Киеве раздавалось оружие кому угодно. Как оказалось, получить ее можно было только при наличии украинского гражданства.

«Дважды очередь до нас не доходила, потому что нам не хватало оружия. На третий раз, когда приехал еще один грузовик, и настала наша очередь, мы показали белорусские паспорта и попросили 5 автоматов и патроны. Нас попросили немного подождать. Как оказалось, увидев наши паспорта, люди вызвали полицию. Около часа мы объясняли, почему мы в Украине. Нас отпустили, но автоматов не дали, сказав, что их выдают только украинцам. Знаю случай, когда в аналогичной ситуации на нашего товарища надели наручники, но потом тоже отпустили».

Доброволец признается, что ему понятна настороженность украинцев к белорусам, поскольку именно с нашей территории в Украину едет вражеская техника, летят самолеты и ракеты. По его словам, это настраивает украинцев против белорусов. Но в это же время белорусы, которые борются за Украину, объединяют наши народы.

«Когда украинцы видят множество белорусов, которые помогают им в борьбе против агрессора, они понимают, что белорусы – действительно братский народ. Многие белорусы участвовали в революции 2014 года, потом принимали участие в войне на Донбассе на стороне Украины. Эти люди доказали, что белорус украинцу брат. Люди, приехавшие поддержать Украину в 2014 году, и сейчас не остались в стороне и уже в строю, уже активно принимают участие в боевых действиях и обучают пополнение».

По словам руководителя общественного движения, сейчас в Украину приехали около ста белорусов, которые собираются защищать ее от российского нападения. Желающих соотечественников намного больше, но попасть в Украину можно только после серьезной проверки СБУ.

Сам Виталий Савюк пока выехал из Киева и занимается организационными вопросами и обеспечением желающих амуницией и транспортом.

«Очень много нужно приобрести, чтобы наши люди могли эффективно бороться и остались живы. Многих надо научить, потому что людей с боевым опытом у нас мало. Как только комплектование первой группы будет завершено, мы поедем в Киев, где уже есть подразделение белорусских добровольцев. Мы с ними на связи и, надеюсь, будем взаимодействовать».

Белорусский активист признается, что война в Украине объединила и пробудила тех белорусов, которые, выехав за границу, приостановили протестную деятельность. «Сейчас многие белорусы видят в войне в Украине шанс изменить ситуацию в Беларуси, потому что понятно, что без победы над Путиным будет сложно победить Лукашенко».

В это же время белорусский доброволец восхищается мужеством украинцев, которые восстали против российской агрессии. «Поведение украинцев в такой ситуации может быть примером для белорусов. Меня поразили очереди в военкоматы и сборные пункты территориальной обороны. Те, кто не стал в строй, помогают по-другому: деньгами, транспортом, амуницией, продуктами. Волонтерское движение развернулось по всей стране. Когда видишь это – есть уверенность, что этот народ не победить. Украинцы тоже не сомневаются в своей победе – мощи их духа и готовности бороться можно только позавидовать».

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