«У нас 700 трупов, просто капец»: русский оккупант рассказал девушке о потерях на войне с Украиной 10.03.2022, 9:47

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Украинские спецслужбы перехватили разговор.

Российский оккупант по телефону рассказал своей девушке о том, что на самом деле происходит в Украине. Также он пожаловался на количество погибших сослуживцев.

Запись разговора стала доступна советнику министра внутренних дел Антону Геращенко, передает УНИАН.

По словам оккупанта, сейчас его бригада сидит в одной из украинских школ. У них много раненых.

"Я сейчас стою в классе, который полностью расстрелян. Здесь просто перевернуто все, окон нет. Здесь все в пулях, гранатах, на улице живого места нет", - сказал российский солдат.

Также он добавил, что они должны были ехать в аэропорт, но их от верной смерти там спас Бог.

"У нас трупов капец. Мы должны были заехать в аэропорт, нас просто Бог отвел. Иначе нам всем был бы конец. Мы потом развернулись в лес, а там 700 трупов наших бойцов. Просто мясо, все разорвано. Живого места нет. Еще и все танки, все боевые машины", - добавил солдат РФ.

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