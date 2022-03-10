Блинкен сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда 1 10.03.2022, 9:50

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США опубликовал две фотографии.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел аналогию между блокадой фашистами Ленинграда во время Второй мировой войны и тем, что сейчас устроили российские власти в осажденном Мариуполе. Сообщение он опубликовал 9 марта в Twitter.

"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась – но теперь российское правительство безжалостно морит голодом украинские города", – написал Блинкен.

Он опубликовал две фотографии, на каждой из которых изображена женщина с ребенком на руках – архивную и снятую в наши дни.