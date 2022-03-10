Блинкен сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда

Блинкен сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда1
- 10.03.2022, 9:50
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Госсекретарь США опубликовал две фотографии.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел аналогию между блокадой фашистами Ленинграда во время Второй мировой войны и тем, что сейчас устроили российские власти в осажденном Мариуполе. Сообщение он опубликовал 9 марта в Twitter.
"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась – но теперь российское правительство безжалостно морит голодом украинские города", – написал Блинкен.
Он опубликовал две фотографии, на каждой из которых изображена женщина с ребенком на руках – архивную и снятую в наши дни.
Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022