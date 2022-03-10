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В боях за Изюм погиб легендарный украинский военный

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  • 10.03.2022, 10:03
  • 6,406
В боях за Изюм погиб легендарный украинский военный
Яшка Цыганков

Он с первых дней войны на Донбассе боролся с российскими оккупантами.

В среду, 9 марта, в боях за Изюм Харьковской области погиб легендарный украинский боец Яшка Цыганков.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

"Он знал, что будет война, и он не сомневался, что мы победим. И он отдал себя своему народу", – написал Бутусов.

Последний пост Яшки Цыганкова в Facebook был за день до смерти об Изюме. Он просил помочь городу "гуманитаркой" и едой.

"Он точно был не из тех, кто боится арты и авиации... В очередной раз убеждаюсь, что лучшие идут на небо первыми, нам еще нужно добыть в борьбе такую награду... Увидимся вскоре...", - написал белорусский оппозиционер и доброволец Ян Мельников.

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