Палата представителей США одобрила запрет на импорт российской нефти 10.03.2022, 10:06

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Эмбарго распространяется и на другие источники энергии из РФ.

Палата представителей приняла закон о запрете импорта США российской нефти и других источников энергии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Мы уже некоторое время говорим о запрещении импорта из России. И мы очень довольны, что президент сделал это", — сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая раньше в среду разговаривала по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение 45 минут.

Палата представителей подавляющим большинством приняла запрет на нефть из России 414 голосами против 17.

Зеленский призвал западные страны прекратить импорт российской нефти, в том числе во время разговора в Zoom с американскими законодателями на выходных.

"Путин использует оружие, запрещенное Женевскими конвенциями, включая кассетные и вакуумные бомбы, причиняющие серьезные страдания", — сказала Пелоси в среду.

Двухпартийное давление с Капитолийского холма побудило Белый дом изменить курс после его первоначального нежелания запрещать российскую нефть. До прошлой недели лидеры Конгресса в основном с уважением относились к санкциям, которые уже ввел Байден.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти 8 марта.

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