закрыть
10 марта 2022, четверг, 10:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Палата представителей США одобрила запрет на импорт российской нефти

  • 10.03.2022, 10:06
  • 1,118
Палата представителей США одобрила запрет на импорт российской нефти

Эмбарго распространяется и на другие источники энергии из РФ.

Палата представителей приняла закон о запрете импорта США российской нефти и других источников энергии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Мы уже некоторое время говорим о запрещении импорта из России. И мы очень довольны, что президент сделал это", — сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая раньше в среду разговаривала по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение 45 минут.

Палата представителей подавляющим большинством приняла запрет на нефть из России 414 голосами против 17.

Зеленский призвал западные страны прекратить импорт российской нефти, в том числе во время разговора в Zoom с американскими законодателями на выходных.

"Путин использует оружие, запрещенное Женевскими конвенциями, включая кассетные и вакуумные бомбы, причиняющие серьезные страдания", — сказала Пелоси в среду.

Двухпартийное давление с Капитолийского холма побудило Белый дом изменить курс после его первоначального нежелания запрещать российскую нефть. До прошлой недели лидеры Конгресса в основном с уважением относились к санкциям, которые уже ввел Байден.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти 8 марта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина: