К чему готовиться клиентам белорусских банков, которые отключают от SWIFT 10.03.2022, 10:17

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Самые большие проблемы возникнут у бизнеса.

Теперь официально: три банка Беларуси отключат от SWIFT, сегодня ЕС обнародовал их названия. Это «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и Банк развития. Что это за банки и чем грозят новые ограничения — журналисты onliner.by собрали информацию о блокировке и тех, кого она коснется.

Что это за банки?

Речь о двух коммерческих банках («Белагропромбанк» и «Банк Дабрабыт») и Банке развития, который является специализированным финансовым институтом, а не классическим банком.

Эти три учреждения еще раньше оказались под секторальными санкциями ЕС, предполагающими запрет на европейское финансирование. «Белагропромбанк» включили в санкционный список в июне 2021 года, два других госбанка попали в него в феврале 2022-го.

«Белагропромбанк» создан в 1991 году и является одним из крупнейших госбанков (на начало 2022 года его сеть была второй по величине в стране). У него 33 тысячи корпоративных и 1,5 млн розничных клиентов. 91,3% акций принадлежит государству, 5,3% — «Белгосстраху», 3,4% — другим юридическим и физическим лицам.

«Банк Дабрабыт» называется так с 2019 года, с момента создания в 2000-м он работал под брендом «Банк Москва-Минск». Сейчас 99,75% его акций у Нацбанка. На конец 2021 года у банка было больше 12 тысяч корпоративных и 300 тысяч розничных клиентов.

Банк развития логично отделить от этих двух учреждений: физлица не могут там взять кредит, сделать вклад или обменять валюту. Банк развития финансирует госпрограммы и инвестпроекты, кредитует бизнес и выдает льготные экспортные кредиты.

Что значит их отключение от SWIFT?

Отключение от SWIFT не приведет к тому, что указанные банки будут полностью отрезаны от внешнего мира, но коммуникация с другими финансовыми учреждениями будет сложнее и дороже, объясняет эксперт BEROC Анастасия Лузгина.

SWIFT — это сервис, который помогает быстро передавать финансовые сообщения в масштабах всего мира. Он объединяет более 11 тысяч финансовых организаций в 200 странах.

Через него банки обмениваются распоряжениями о переводе денег, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией.

SWIFT подчиняется общему решению ЕС и блокирует тех, кто попадает в «бан». Это значит, что отключенные от системы банки не могут обмениваться финансовыми сообщениями с другими учреждениями по быстрому и безопасному каналу. Банки, для которых недоступен сервис, не смогут отправлять деньги за рубеж и получать их оттуда.

Есть ли альтернатива?

— Отключение от SWIFT не означает, что банки полностью теряют возможность проводить международные платежи. Это можно делать в так называемом ручном режиме — с помощью электронной почты, телекса. Но это намного сложнее, дольше и дороже, чем SWIFT. И еще важный момент: вторая сторона, с которой взаимодействует белорусский банк, должна согласиться на платежи в таком режиме, — поясняет эксперт. Зарубежные банки и финансовые организации могут избегать сотрудничества с теми, кто оказался под санкциями.

К тому же SWIFT — это безопасная среда для переводов, отключенным банкам придется решать вопрос, как безопасно работать через другие каналы. Это как минимум сделает стоимость расчетов дороже.

Кроме SWIFT, есть другие системы обмена финансовыми сообщениями. Но ни одна из них не имеет таких масштабов, как SWIFT.

Например, все белорусские банки подключены к российской альтернативе SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Центробанка РФ. Это значит, что остается окно для обмена информацией с российскими банками. К этой системе подключены некоторые банки Казахстана и других стран СНГ, с ними тоже сохранится связь.

То есть в теории альтернатива есть, но это не система SWIFT.

Как это отразится на бизнесе?

Бизнесу придется решать, как проводить международные транзакции. То есть для получения денег из-за рубежа нужно будет воспользоваться услугами другого банка.

— Ряд предприятий имеют несколько счетов в разных банках, так что, по идее, если один банк отключат, то платежи можно переключить на другие учреждения, которые участвуют в SWIFT, — говорит Анастасия Лузгина.

При этом платежи юридических лиц внутри страны не зависят от SWIFT.

А что меняется для физлиц?

Если на карточку приходила зарплата или пенсия, то для вас ничего не меняется. На расчеты карточками внутри страны отключение от SWIFT тоже не влияет, объяснял ранее Нацбанк.

То есть сам факт «бана» для банка не означает, что у его клиентов возникают какие-то проблемы при операциях внутри страны.

Но если вы захотите перевести деньги со своего счета родственникам или друзьям в другую страну, то столкнетесь с проблемами. Потому что эта операция как раз идет через SWIFT.

Что будет с платежами за границей, если мой банк отключат от SWIFT?

В комментарии, который Нацбанк давал ранее по поводу возможного отключения от SWIFT, отмечалось, что за пределами Беларуси можно рассчитываться карточками международных платежных систем в белорусских рублях.

Можно также использовать карточку платежной системы «БелКарт» в странах присутствия платежной системы «Мир». Это Россия и другие страны — участницы ЕАЭС, Узбекистан, Болгария, Кипр, Турция, Великобритания, ОАЭ и Таиланд.

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