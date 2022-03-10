Вместо блицкрига вышел кринжкриг 12 Телеграм-канал «Запретное мнение»

10.03.2022, 10:30

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Путинская Россия готовилась к войне 8 лет — и проиграла.

Минобороны РФ через боль и слезы продолжает раскрывать секреты Полишинеля.

Сначала позиция "потерь нет" трансформировалась в "потери есть, но они малочисленны", а после в "потерь больше, чем ожидалось, но это исключительно из-за того, что российские военные крайне трепетно относятся к гражданскому населению Украины (регулярно проводя бомбардировки городской инфраструктуры, включая детские дома и родильные отделения), а те предательски бросают в них коктейли Молотова".

Теперь же вместо методички "срочников в Украину никто не отправляет" подъехала "срочники действительно есть, но это единоличные случаи и перегибы на местах, за которые все виновные понесут справедливое наказание".

Причина таких откровений кроется не в резко проснувшейся у официальных лиц совести (которой у них нет, от слова совсем), а в многочисленных фотографиях и видеозаписях, буквально заполонивших все социальные сети.

Тут уж "нравится, не нравится — признавай, моя красавица".

Пропагандисты, конечно, пытались отнекиваться и убеждать аудиторию, что "это все переодетые украинские актеры и монтаж", но раз за разом отрекаться от собственных солдат оказалось явным перебором даже для них.

Следущая стадия — признание уже всем очевидного факта, что потерь не просто "больше, чем ожидалась", а действительно очень много.

И не из-за "коварства гражданского населения Украины", а из-за глупости путинского военного руководства, которое планировало "захватить Украину за двое суток и обойтись малой кровью".

В результате "НеВойна" длится уже две недели и успехов путинским оккупантам в ней добиться по-прежнему не удается, а реальные потери достигли таких масштабов, что замолчали даже придворные "эксперты" с "аналитиками".

Гордиться нечем.

Путинская РФ готовилась к этой войне долгих восемь лет, но вместо блицкрига вышел кринжкриг.

И все указывает на то, что дальше будет только хуже. Самое разумное (насколько это возможно в данном случае) — признать свое поражение и хромая ускакать по известному маршруту (вслед за кораблем), но Путин будет играть в "величающего геополитика всех времен и народов" до последнего своего солдата.

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