В Генштабе Украины рассказали о потерях оккупантов на 14-й день войны

В Генштабе Украины рассказали о потерях оккупантов на 14-й день войны7
- 10.03.2022, 10:57
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Озвучены новые данные.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск на 14 день войны. Так, более 12 тысяч оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:
личного состава - более 12 тысяч человек,
танков - 335,
боевых бронированных машин - 1105,
артиллерийских систем - 123,
РСЗО (реактивная система залпового огня) - 56,
средства ПВО - 29,
самолетов - 49,
вертолетов - 81,
автомобильной техники - 526,
легкие скоростные катера - 3,
цистерн с ГСМ - 60,
беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.