В Генштабе Украины рассказали о потерях оккупантов на 14-й день войны 7 10.03.2022, 10:57

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Озвучены новые данные.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск на 14 день войны. Так, более 12 тысяч оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:

личного состава - более 12 тысяч человек,

танков - 335,

боевых бронированных машин - 1105,

артиллерийских систем - 123,

РСЗО (реактивная система залпового огня) - 56,

средства ПВО - 29,

самолетов - 49,

вертолетов - 81,

автомобильной техники - 526,

легкие скоростные катера - 3,

цистерн с ГСМ - 60,

беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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