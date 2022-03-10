Авиаудар рашистов по детской больнице в Мариуполе: названо число жертв 3 10.03.2022, 11:12

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Российские войска совершают преступления против человечества.

В Мариуполе в результате вчерашнего авиаудара по детской больнице погибли три человека, среди них есть ребенок, пострадали 17 человек.

Об этом Мариупольский городской совет сообщает в Теlegram, передает УНИАН.

"На сегодня известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок - девочка", - сказано в сообщении.

В горсовете отметили, что войска России "целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя".

"Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и против мариупольцев!" - подчеркивается в сообщении.

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