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В Беларуси перестали принимать документы на апостиль

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  • 10.03.2022, 11:21
  • 16,376
В Беларуси перестали принимать документы на апостиль

Он необходим для подтверждения официальных бумаг за границей.

Читатели zerkalo.io сообщают о приостановке приема документов на апостиль, который необходим для подтверждения официальных бумаг за границей.

В объявлении говорится, что причина — технические неполадки.

На видео — очередь в главное управление юстиции Мингорисполкома, которая выстроилась вчера. По информации подписчиков, большие очереди из желающих получить апостиль выстраивались и в МИД.

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