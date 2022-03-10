«Россия никогда еще не была так слаба, и с каждым днем она становится все более жалкой» 21 Леонид Швец, «Слово и дело»

10.03.2022, 11:25

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Карфаген должен быть разрушен.

Для Украины нет ничего важнее, чем то, что сейчас происходит на фронтах и в тех городах, которые подвергаются ударам авиации и ракетно-артиллерийских подразделений. Сердце болит и душа стонет. При этом не покидает ощущение, что Украина никогда не была так сильна, как в эти дни, когда ее кромсает российское железо.

Уверенности в победе дает зеркальное обстоятельство: Россия никогда еще не была так слаба, и с каждым днем она становится все более слабой, более жалкой. Само нападение на Украину обнажило полный дефицит стратегического мышления ее руководства, неспособность минимально просчитывать последствия своих действий, откровенный управленческий кретинизм, отягощенный нечеловеческим отсутствием эмпатии. Картина мира, из которой исходит при принятии решений Путин, не имеет ничего общего с объективной реальностью, реальность за это жестоко мстит, и процесс бесконечного мщения только разворачивается. Но ведь и нижние звенья исполнения решений, вплоть до убогой солдатской массы, которую пинками гонят сюда, демонстрируют такое же дикое представление о действительности и всякое отсутствие моральных предохранителей.

Принято говорить, что в справедливой войне на нашей стороне правда и Бог, но можно эту мысль выразить проще: реальность не предполагает победы России.

Зеленский непрестанно теребит Запад и остальной мир, чтобы те осознали, какой опасности они подвергаются, допуская нынешнее уничтожение Украины. Слабый на голову и лишенный тормозов Кремль может зайти как угодно далеко, если его не начать жестко останавливать прямо сейчас. Если кто-то решил, что можно у всех на глазах разбомбить детскую больницу и роддом в Мариуполе, то с какой стати может чувствовать себя в безопасности Монмартр или Манхэттен?

Союзники жмутся и избегают становиться с нами плечом к плечу, им страшно. Но заглушая стыд от своей нерешительности и ужас от кадров, которые приходят из Украины, мир все активнее вовлекается в кампанию неприкрытой путинофобии. В Останкино и лавровском МИД давно в ходу тема культивируемой Западом русофобии, и вот, наконец, непрестанными усилиями политической, военной и пропагандистской машины Россия добилась всеобщей брезгливости. Война против Украины задала тренд, который набирает все большую силу и не имеет шансов в ближайшие годы и десятилетия не то что развернуться, но и просто затормозить.

Официальные санкции делают свое разрушительное дело, и конца и края им не видно. Однако никто пока не может подсчитать сокрушительный ущерб, который причинит России ее тотальное третирование, как на уровне бизнеса и прочих деловых связей, так и на бытовом уровне, когда будет случаться контакт жителей других стран с российскими гражданами. Уже говорят о том, что cancel culture, "культура запретов", получившая в последние годы такое развитие на Западе, получила в лице России и русских предмет неустанного преследования. Не следует даже ожидать, что оно будет во всех случаях справедливым и станет учитывать специфические обстоятельства каждого россиянина, попавшего под раздачу. Российские бомбы не входят в обстоятельства женщин и детей, на головы которых они падают.

Путинская Россия не имеет права на существование. Карфаген должен быть разрушен. И эта мысль перестает быть откровением, становится банальной и определяет действия миллионов людей во всем мире. Этому невозможно противостоять, никаких шансов.

Леонид Швец, «Слово и дело»

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