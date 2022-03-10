В Чехии хотят приравнять к нацистской символике знак российских оккупантов «Z»25
- 10.03.2022, 11:27
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Прокуратура начала сбор материалов.
В Чехии хотят приравнять к нацистской символике символ Z, используемый российскими захватчиками в войне с Украиной, пишет Seznam Zpravy.
Соответственно, за использование этого знака в Чехии хотят преследовать по закону.
В издании отметили, что буква Z стала основным символом российской пропаганды, а в определенном контексте символ рассматривается как поддержка российского вторжения в Украину. Возможность преследования за использование указанного символа подтвердили в чешской полиции и Министерстве внутренних дел.
«Да, в сотрудничестве с прокуратурой идет сбор материала, посвященный этому. Но я хотел бы отметить, что каждый частный случай будет оцениваться отдельно», – объяснил Ондржей Моравчик, входящий в пресс-отдел чешской полиции.
В свою очередь пресс-секретарь МВД Хана Мала отметила, что правовая система Чехии не содержит перечня запрещенных символов, но контекст всегда важен.
«Органы, участвующие в уголовном производстве, преследуют не использование символов или букв самих по себе, а конкретные действия и намерения», – отметила Хана Мала.
По ее словам, символ Z, который российские оккупанты используют для поддержки войны в Украине, по мнению МВД Чехии, может свидетельствовать об одобрении наступательной войны. Последняя же является преступление против мира.
«Таким образом возможны квалификации по статье 405 Уголовного кодекса, а именно отрицание, одобрение, допрос или оправдание преступлений против человечности или военных преступлений или преступлений против мира», – добавила Мала.
Отмечается, что символ Z начал появляться и в Чехии, хотя несколько раз. В частности, представитель полиции Пардубице Иржи Сейкора на местном вокзале сфотографировал пассажиров с черными чемоданами, на которых была нарисована буква Z.