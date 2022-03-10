закрыть
10 марта 2022, четверг, 13:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Анталье начались трехсторонние переговоры глав МИД Украины, России и Турции

10
  • 10.03.2022, 11:39
  • 10,174
В Анталье начались трехсторонние переговоры глав МИД Украины, России и Турции

Встреча проходит по инициативе турецкой стороны.

В турецкой Анталье началась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова. Главная тема переговоров - прекращение войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины", - написал он.

Отметим, встреча проходит по инициативе турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Саммит является трехсторонним, поскольку он также примет участие в переговорах.

Напомним, ранее Кулеба назвал три ключевых требования, которые выдвинет на встрече с Лавровым. Это прекращение огня, освобождение оккупированных территорий и решение гуманитарных вопросов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина: