В Анталье начались трехсторонние переговоры глав МИД Украины, России и Турции

В Анталье начались трехсторонние переговоры глав МИД Украины, России и Турции10
- 10.03.2022, 11:39
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Встреча проходит по инициативе турецкой стороны.
В турецкой Анталье началась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова. Главная тема переговоров - прекращение войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.
"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины", - написал он.
Отметим, встреча проходит по инициативе турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Саммит является трехсторонним, поскольку он также примет участие в переговорах.
Напомним, ранее Кулеба назвал три ключевых требования, которые выдвинет на встрече с Лавровым. Это прекращение огня, освобождение оккупированных территорий и решение гуманитарных вопросов.
В Анталії розпочалися переговори за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України. pic.twitter.com/zKGpoOc4jE— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2022