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Ночью возле Лиды произошел мощный взрыв

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  • 10.03.2022, 12:02
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Ночью возле Лиды произошел мощный взрыв

Рядом с городом находится база штурмовой авиации, с которой производятся налеты на Украину.

В ночь с 8 на 9 марта рядом с Лидой вблизи поселка Первомайский произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает «Беларусь за МКАДом».

Местные жители утверждают, что слышали звук, похожий на взрыв бомбы.

— Добрый вечер. Я слышала взрыв. Примерно в это же время шли полеты «птичек». Неизвестно, что было дальше, но потом нагнали военных, чтобы те искали/собирали всевозможные осколки. Никто из местных жителей не знает, что это было. Но вряд ли ракета, иначе бы я вам сейчас не писала.

— Все в поселке в шоке. Спать ложиться страшно. Истребители летают по два-три раза обычно, а ночью и под утро — всегда.

Примерная локация события - местность возле озера (на фото).

Напомним, что рядом с городом находится база штурмовой авиации ВС Беларуси. По данным украинской разведки, с Лидского военного аэродрома российские самолеты совершают вылеты для бомбардировки мирного населения Украины.

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