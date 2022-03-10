Подсолнечное масло, детское питание и пшеничная мука могут стать дефицитом в Беларуси 6 10.03.2022, 12:18

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Власти начали «регулировать» цены на эти товары.

Особый порядок установления цен на подсолнечное масло, пшеничную муку и детское питание ввела Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. Об этом сообщила 9 марта пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В МАРТ пояснили, что ограничили отпускные цены импортеров на перечисленные товары, а также установили потолок по предельным максимальным оптовым и торговым надбавкам на эти позиции.

В ведомстве уточнили, что на эти товары распространяются ограничения, которые в декабре прошлого года ввели для социально значимых товаров постановлением № 79.

Напомним, в конце января такие же меры были приняты по некоторым фруктам — свежим капусте белокочанной, луке репчатом, свекле, моркови, картофеле и яблокам. Также особый порядок формирования цен ввели на отечественные полутвердые и твердые сыры.

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