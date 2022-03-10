Лукашенко провоцирует военное столкновение на Чернобыльской АЭС? 30 10.03.2022, 12:31

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Диктатор заявил, что отправил туда «специалистов» и приказал военным «следить» за действиями украинцев.

Лукашенко заявил об отправке "белорусских специалистов" на захваченном российскими террористами ЧАЭС.

Слова белорусского диктатора цитирует БелТА.

Также диктатор приказал военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины". Они, как утверждает Лукашенко, "перемещаются вдоль белорусской границы в сторону Чернобыля".

"Мы не знаем, почему они идут в сторону чернобыльской станции", - заявил диктатор.

Российская атака на украинские АЭС

24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российские войска.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.

На хранилище отработанного ядерного топлива - 1 хранится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут выполнять охлаждение. Как следствие - возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, европейские страны.

Кроме того, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, который там находится, получит опасную дозу излучения.

Также не работает система пожаротушения, и это огромный риск в случае пожара, который может произойти вследствие попадания снаряда.

В настоящее время там продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания.

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